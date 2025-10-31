Szolnokon minden megváltozhat, az időjárás most izgalmas fordulatot vesz

A délutáni órákban Szolnokon erősen megnövekszik a felhőzet a közeledő hidegfront miatt. A HungaroMet előrejelzés szerint többfelé eső, záporeső is kialakulhat, miközben a délnyugati szél élénk marad. A hőmérséklet a délutáni órákban még 18–23 fok között alakulhat, de a front átvonulása után gyors lehűlés várható. A holnapi időjárás Szolnokon igazi őszi hangulatot tartogat.

Időjárás Szolnokon: estére kitisztul az ég, holnap pedig akár 20 fok is lehet a délutáni órákban

Forrás: HungaroMet

Igazi őszi időjárás Szolnokon

Péntek reggelre a nyugati és délnyugati országrészek fölötti felhőzet északkelet felé húzódik, Szolnokon pedig napos, őszi időjárás várható. Csapadékra nem számíthatunk, a légmozgás gyenge marad. A nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. Jelenleg a holnapi napra vonatkozóan nincs érvényben riasztás. Összességében kellemes, őszi időre számíthatunk