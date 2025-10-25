2 órája
Változékony, de enyhe szombat elé nézünk
Délutántól egyre több helyen eleredhet az eső, főként délen zápor, zivatar is előfordulhat. A déli, délnyugati szél élénk lesz.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton eleinte napos időjárásra készülhetünk, nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól egyre több helyen eleredhet az eső, főként délen zápor, zivatar is előfordulhat. A déli, délnyugati szél élénk lesz. A legmagasabb hőmérséklet 13–18 fok között alakul, az Északi-középhegységben hűvösebb lehet.
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás
A melegfronti hatás miatt fejfájás, fáradékonyság jelentkezhet, de a levegőminőség javul, így a szabadban tartózkodás továbbra is kellemes lehet.
A hajnali csapadékzóna fokozatosan elvonul, északnyugat felől pedig egyre többfelé kisüt a nap, de a délnyugati tájakon napközben is lehet még egy-egy zápor. A nyugati szél délelőtt több helyen erősen fújhat, ami tovább fokozza a hűvösérzetet.
A nappali maximumok mindössze 14–15 fok körül alakulnak, tehát igazi őszi, friss időre számíthatunk.
