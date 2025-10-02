Hét fokkal hidegebb az átlagnál – így sokkolja az őszi időjárás a vármegyét

Ismét hidegrekordot állított fel Lénárddaróc, ma hajnalra az előző napoknál is mélyebbre süllyedt a hőmérséklet, és ezzel a saját őszi rekordját döntötte meg, -3,1°C fokot mértek a hőmérők. De vármegyénk sem panaszkodhat, ha az időjárás határait kell feszegetni. Az éves átlaghoz képest 7 fokkal alacsonyabban alakult a hőmérséklet.

Nem változik az időjárás, ismét tíz fok alá esik estére a hőmérséklet

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Hogyan alakul az időjárás csütörtök délután?

Folytatódik a hűvös időjárás, bár időnként kicsit feldereng a nap a fátyolfelhőzet mögül, de melegséget vajmi keveset fog adni nekünk a délután folyamán. A köpönyeg.hu adatai szerint az elmúlt napokhoz hasonlóan csütörtökön is csak 15 fokig melegszik fel a levegő, délután pedig átlagban csak 13 fok körül alakul majd a hőmérséklet.

Kora délutántól összefüggő fátyolfelhőzet takarhatja el az égboltot, és több helyen megélénkül, olykor megerősödik az északi, északkeleti szél.

Estére az összefüggő fátyolfelhőzet már tovább is terjeszkedik nyugat, északnyugat felé, olyannyira, hogy a Tiszántúlon ez a felhőtakaró meg is vastagodhat. Jó hír viszont, hogy esőt nem kapunk majd a nyakunkba. Az északi, északkeleti szél veszít erejéből az éjszakai órákban, viszont az Alföldön még várhatóan maradnak az élénk széllökések (20 km/h) – írja a HungaroMet. Hajnalban pedig ismét tíz fok alá esik a hőmérséklet, bár vármegyénkben még nem érjük el a fagypontot, de már megközelítjük, akár két fokot is mérhetnek a hőmérők.