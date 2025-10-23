Mindenki húzza fel a nagykabátot, érkezik a hidegfront!

Nemzeti ünnepünk napján kivirult az időjárás, mintha csak nekünk akarna kedvezni. A HungaroMet tájékoztatása szerint, bár hazánk nagy részén változóan felhős lesz az ég, több órára kisüt a nap és felmelegszik a idő, így a csúcsérték döntően 20 és 26 fok között alakul majd napközben.

Felhős, ugyanakkor napos és meleg időjárás lesz október 23-án

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Ma még kellemes meleg lesz a az időjárás, de holnap már lehűlés várható

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint, térségünkben is 23 fok körül alakul a csúcs, csak helyenként eshet némi eső.

Sajnos azonban ez a jó idő nem sokáig tart ki – estefelé egy markáns hidegfront éri el hazánkat, ami miatt nyugat felől gyorsan beborul az ég, és kiterjedt csapadékrendszer érkezik, melyből az éjszaka folyamán gyakorlatilag országszerte várható eső, zápor, néhol zivatar is. Emellett a front környezetében erős, viharos lökések kísérhetik az időközben egyre többfelé északnyugatira, nyugatira forduló szelet – olvasható a HungaroMet időjárás-jelentése a hivatalos közösségi oldalukon. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű a Tiszántúlon viszont magasabb értékeket mérhetnek.

Az orvosmeteorológia szerint mindezek miatt hidegfronti hatás terheli szervezetünket, így ilyenkor különösen oda kell figyelni szív-és érrendszeri betegekre, akiknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet.