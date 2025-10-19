Hétfőtől elbúcsúzhatunk a hideg időtől – jön felmelegedés

Egy kicsit lejjebb húzhatjuk a cipzárt, a HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint hétfőn végérvényesen a múlté lesz a brit anticiklon, melynek hatására már nem kell tartanunk úgy a fagyoktól. Legalábbis egy ideig. Mutatjuk milyen időjárás várhat ránk az új hét első napján.

Több órára kisüt a nap a holnapi időjárás során

Forrás: Illusztráció / MW archív

Holnap új fejezetet ír őszi időjárás

A hajnal továbbra is hidegnek bizonyul, térségünkben akár mínuszba is csökkenhet a hőmérséklet, de a napközben már elkezdődik a felmelegedés, és több órára kisüt majd a nap, csapadékra nem kell számítanunk, maximum 15 fokot mérhetünk.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Viszont keddtől már csúnyább lehet az ősz: nedves léghullám éri el az országot, ami csütörtökig befolyásolja majd a időjárást, és elszórtan hozhat esőt, záporesőt. Ez a hosszú hétvégét is elronthatja – hullámzó front közelítheti meg térségünket, így növekszik a kiterjedtebb csapadék kialakulási esélye – írja a HungaroMet.

Öröm az ürömben, hogy éjszakánként fokozatosan megszűnnek majd a fagyok, egyre enyhébb reggelekre ébredhetünk.