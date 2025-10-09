Holnap megmutatja igazi arcát az október – nem mindenkinek lesz örömére

október 9., csütörtök

Reggel még nehezen tudjuk majd eldönteni, hogy milyen idő lesz holnap, azonban ahogy tisztul az ég, egyre közelebb kerülünk a 20 fok körüli csúcshőmérséklethez.

milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? Felhők takarják majd az eget szinte egész nap pénteken
Fotó: Illusztráció / Szakony Attila (MW archív)

Péntek hajnalban északnyugat felől fokozatosan felszakadozik és csökken a felhőzet. Az előrejelzések szerint elszórtan előfordulhat még gyenge eső vagy zápor, de hajnalra a csapadék esélye is mérséklődik. A kevésbé felhős, szélcsendes térségekben pára, köd és helyenként rétegfelhőzet is kialakulhat. A szél többnyire gyenge marad, csak időnként élénkülhet meg. A legalacsonyabb hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul, de a völgyekben, főként az északi, szélvédett területeken fagypont közeli értékek sem kizártak.

Fagyosan indul a reggel, de milyen idő lesz holnap napközben?

Pénteken délelőtt észak felől újabb hidegfront éri el az országot, aminek hatására ismét megvastagszik a felhőzet. A déli és délnyugati országrészekben még többórás napsütésre is számítani lehet, míg északkeleten túlnyomóan borult marad az ég. Estére aztán ismét északról kezd felszakadozni a felhőzet.

Csapadék elsősorban északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor formájában, máshol viszont nem várható. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé megerősödik, de estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között valószínű, ám a borongósabb, csapadékos térségekben ennél hűvösebb időjárás is lehet – tájékoztat a met.hu.

