Előrejelzés

1 órája

Holnap szeles időre számíthatnak a Jászkunságban, búcsút inthetünk a napsütésnek

Nincsenek túl jó híreink a szombati időjárásról: az előrejelzések szerint ismét beborul az ég, és a szél is megerősödik a Jászkunságban. Mutatjuk a részleteket!

Kiss Ádám

A légmozgás jelentősen befolyásolja majd, hogy milyen idő lesz holnap, arra azonban fel kell készülnünk, hogy nem sokat fogjuk látni a napot.

milyen idő lesz holnap
Az égbolt alapján nehezen tudjuk majd eldönteni, hogy milyen idő lesz holnap, de vigyünk magunkkal esernyőt, ha szabadtéri programot tervezünk
Fotó: Illusztráció / Molcsányi Máté (MW archív)

Péntek éjszaka átmenetileg felszakadozhat a felhőzet az előrejelzések alapján, majd éjfél után ismét beborul az ég, különösen a keleti országrészben. Északkelet felől helyenként kisebb eső is előfordulhat. A nyugati, északnyugati szél többfelé élénken fúj majd, de északkeleten jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalra 6 és 12 fok közé csökken.

Borúsan indul a reggel, de milyen idő lesz holnap napközben?

Szombaton délelőtt a középső és keleti országrészben még előfordulhat némi napsütés, később azonban országszerte borongós, erősen felhős időjárás várható – keleten vastagabb, máshol vékonyabb felhőzettel. Főként az Észak-Alföldön és északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső vagy zápor. A nyugati, északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, a Bakony térségében időnként viharos széllökések is lehetnek, míg az Alföld északi részén gyengébb marad a szél. A nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul – tájékoztat a Met.hu.

