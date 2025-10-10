57 perce
Holnap szeles időre számíthatnak a Jászkunságban, búcsút inthetünk a napsütésnek
Nincsenek túl jó híreink a szombati időjárásról: az előrejelzések szerint ismét beborul az ég, és a szél is megerősödik a Jászkunságban. Mutatjuk a részleteket!
A légmozgás jelentősen befolyásolja majd, hogy milyen idő lesz holnap, arra azonban fel kell készülnünk, hogy nem sokat fogjuk látni a napot.
Péntek éjszaka átmenetileg felszakadozhat a felhőzet az előrejelzések alapján, majd éjfél után ismét beborul az ég, különösen a keleti országrészben. Északkelet felől helyenként kisebb eső is előfordulhat. A nyugati, északnyugati szél többfelé élénken fúj majd, de északkeleten jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalra 6 és 12 fok közé csökken.
Borúsan indul a reggel, de milyen idő lesz holnap napközben?
Szombaton délelőtt a középső és keleti országrészben még előfordulhat némi napsütés, később azonban országszerte borongós, erősen felhős időjárás várható – keleten vastagabb, máshol vékonyabb felhőzettel. Főként az Észak-Alföldön és északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső vagy zápor. A nyugati, északnyugati szél napközben több helyen megerősödik, a Bakony térségében időnként viharos széllökések is lehetnek, míg az Alföld északi részén gyengébb marad a szél. A nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul – tájékoztat a Met.hu.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Egy szempillantás alatt nyoma veszett – furcsa dolog történt a jászberényi állatkertben