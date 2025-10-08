október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

2 órája

Felhős hajnaltól derült estéig – így alakul az időjárás Szolnokon

Címkék#előrejelzés#csapadék#időjárás

Jelentős változást hozhat a szerdai nap időjárása, a napsütéses égboltot a felhők takarhatják el. Bár napközben 17 fok körül alakulhat a hőmérséklet, megmutatjuk, hogy milyen idő lesz holnap.

Kiss Ádám

Az ősz szeszélyes arca ismét megmutatkozik, a változékony égbolt miatt hűvös hajnali, de kellemes délután időjárás ígérkezik. Mielőtt kabátért vagy esernyőért nyúlna, nézze meg, hogy milyen idő lesz holnap.

milyen idő lesz holnap
A felhős égbolt jelentősen befolyásolja majd, hogy milyen idő lesz holnap
Fotó: Illusztráció / Fehér Gábor (MW archív)

Szerda estére a gomolyfelhők fokozatosan eltűnnek, az ég nagyrészt kiderül, csupán néhol maradhat némi fátyolfelhőzet. Az éjszaka második felében azonban észak felől ismét sűrű felhők érkeznek, és a hajnali óráktól az ország északi területein kisebb eső is kialakulhat.

Csütörtök reggelre már csak a déli és keleti megyékben maradhatnak kevésbé felhős részek. Az északi szél estére még keleten lehet élénkebb, majd fokozatosan mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul, de a szélvédett völgyekben fagypont körüli értékek is előfordulhatnak.

Fagyosan indul a reggel, de milyen idő lesz holnap a folytatásban?

Csütörtök délelőtt az előrejelzések szerint túlnyomóan felhős, helyenként borongós idő várható, ám időnként rövid napos időszakok is előfordulhatnak. Az esti órákban északnyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szórványos eső, zápor napközben bármikor kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű – tájékoztat a met.hu.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu