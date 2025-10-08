47 perce
Felhős hajnaltól derült estéig – így alakul az időjárás Szolnokon
Jelentős változást hozhat a szerdai nap időjárása, a napsütéses égboltot a felhők takarhatják el. Bár napközben 17 fok körül alakulhat a hőmérséklet, megmutatjuk, hogy milyen idő lesz holnap.
Az ősz szeszélyes arca ismét megmutatkozik, a változékony égbolt miatt hűvös hajnali, de kellemes délután időjárás ígérkezik. Mielőtt kabátért vagy esernyőért nyúlna, nézze meg, hogy milyen idő lesz holnap.
Szerda estére a gomolyfelhők fokozatosan eltűnnek, az ég nagyrészt kiderül, csupán néhol maradhat némi fátyolfelhőzet. Az éjszaka második felében azonban észak felől ismét sűrű felhők érkeznek, és a hajnali óráktól az ország északi területein kisebb eső is kialakulhat.
Csütörtök reggelre már csak a déli és keleti megyékben maradhatnak kevésbé felhős részek. Az északi szél estére még keleten lehet élénkebb, majd fokozatosan mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul, de a szélvédett völgyekben fagypont körüli értékek is előfordulhatnak.
Fagyosan indul a reggel, de milyen idő lesz holnap a folytatásban?
Csütörtök délelőtt az előrejelzések szerint túlnyomóan felhős, helyenként borongós idő várható, ám időnként rövid napos időszakok is előfordulhatnak. Az esti órákban északnyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szórványos eső, zápor napközben bármikor kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű – tájékoztat a met.hu.
