Felhős hajnaltól derült estéig – így alakul az időjárás Szolnokon

Az ősz szeszélyes arca ismét megmutatkozik, a változékony égbolt miatt hűvös hajnali, de kellemes délután időjárás ígérkezik. Mielőtt kabátért vagy esernyőért nyúlna, nézze meg, hogy milyen idő lesz holnap.

A felhős égbolt jelentősen befolyásolja majd, hogy milyen idő lesz holnap

Fotó: Illusztráció / Fehér Gábor (MW archív)

Szerda estére a gomolyfelhők fokozatosan eltűnnek, az ég nagyrészt kiderül, csupán néhol maradhat némi fátyolfelhőzet. Az éjszaka második felében azonban észak felől ismét sűrű felhők érkeznek, és a hajnali óráktól az ország északi területein kisebb eső is kialakulhat.

Csütörtök reggelre már csak a déli és keleti megyékben maradhatnak kevésbé felhős részek. Az északi szél estére még keleten lehet élénkebb, majd fokozatosan mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul, de a szélvédett völgyekben fagypont körüli értékek is előfordulhatnak.

Fagyosan indul a reggel, de milyen idő lesz holnap a folytatásban?

Csütörtök délelőtt az előrejelzések szerint túlnyomóan felhős, helyenként borongós idő várható, ám időnként rövid napos időszakok is előfordulhatnak. Az esti órákban északnyugat felől lassan csökken a felhőzet. Szórványos eső, zápor napközben bármikor kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű – tájékoztat a met.hu.