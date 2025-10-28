október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszatekintés

2 órája

Országos melegrekord dőlt meg Jászberényben – ennyit mutatott a hőmérő

Címkék#melegrekord#hőmérséklet#időjárás

Több, mint egy évszázada extrém időjárás söpört végig a Jászkunságon.

Kiss Ádám

Különös napra virradtak a jászberényiek október 28-án, 112 évvel ezelőtt. Ezen a napon ugyanis országos melegrekordot mértek 1913-ban a településen, 27,5 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála. Ennél melegebb azóta nem volt ezen a napon.

DSC_00331_eredmény
Egy póló is elég lett volna a túrázáshoz Jászberényben 1913 őszén
Fotó: Illusztráció / Pesti József

A met.hu adatbázisából az is kiderül, 1997-ben Szécsényben -12,1 fokos fagy volt hajnalban. A berényi időjárás talán túlzó lenne a mai napra, de az egykori nógrádi fagyban is nehezebben indult volna a reggel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu