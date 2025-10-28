Országos melegrekord dőlt meg Jászberényben – ennyi mutatott a hőmérő

Különös napra virradtak a jászberényiek október 28-án, 112 évvel ezelőtt. Ezen a napon ugyanis országos melegrekordot mértek 1913-ban a településen, 27,5 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála. Ennél melegebb azóta nem volt ezen a napon.

Egy póló is elég lett volna a túrázáshoz Jászberényben 1913 őszén

Fotó: Illusztráció / Pesti József

A met.hu adatbázisából az is kiderül, 1997-ben Szécsényben -12,1 fokos fagy volt hajnalban. A berényi időjárás talán túlzó lenne a mai napra, de az egykori nógrádi fagyban is nehezebben indult volna a reggel.