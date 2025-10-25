október 25., szombat

Nem kegyelmezett az időjárás

1 órája

Letarolta a térséget a viharos szél – elképesztő adatot mértek ezen a jászkunsági településen

Címkék#szél#orkánerejű#hidegfront#pusztítás

A Jászkunságot sem kímélte az a markáns hidegfront, mely esőt és erős lehűlést hozott pénteken. Az egyik nagykunsági településen 83,5 kilométer/órás szelet mértek – nem csoda, hogy volt, ahol károkat is okoztak a viharos széllökések.

Péntek napközben a front átvonulásával térségünkben is viharos széllökések alakultak ki, amelyek helyenként elérték a 70-80 kilométer/órát is. A HungaroMet tájékoztatása szerint a legerősebb lökéseket főként a megye északi és keleti részén mérték, de máshol is sokan tapasztalták, hogy szinte orkán erejű szél csapott le a délutáni órákban.

viharos széllökés
A viharos széllökések pénteken délelőtt a jászberényi Kálvin János utcában is okoztak károkat
Fotó: Pesti József

Pusztítottak a viharos széllökések a Jászkunságban

A hidegfront mögött feltámadó és órákig kitartó északnyugati, nyugati szél több helyen okozott kisebb-nagyobb pusztítást. Mint arról korábban beszámoltunk a viharos erejű szél gyökerestől csavart ki egy hatalmas fát Jászberényben, szerencsére a helyszínen nem tartózkodott senki. 

viharos széllökések
A HungaroMet térképén jól látszik, hogy az Alföldön is rendkívül erős szél söpört végig
Forrás: HungaroMet

A meteorológusok szerint a viharos idő átmeneti volt, de a hétvégén sem lesz teljesen szélcsendes az időjárás, különösen vasárnap délutánra várható újabb élénk légmozgás a térségben.

A fővárosban mérték a legerősebb széllökéseket, de Törökszentmiklós is feliratkozott a toplistára
Forrás: HungaroMet

