Letarolta a térséget a viharos szél – elképesztő adatot mértek ezen a jászkunsági településen

Péntek napközben a front átvonulásával térségünkben is viharos széllökések alakultak ki, amelyek helyenként elérték a 70-80 kilométer/órát is. A HungaroMet tájékoztatása szerint a legerősebb lökéseket főként a megye északi és keleti részén mérték, de máshol is sokan tapasztalták, hogy szinte orkán erejű szél csapott le a délutáni órákban.

A viharos széllökések pénteken délelőtt a jászberényi Kálvin János utcában is okoztak károkat

Fotó: Pesti József

Pusztítottak a viharos széllökések a Jászkunságban

A hidegfront mögött feltámadó és órákig kitartó északnyugati, nyugati szél több helyen okozott kisebb-nagyobb pusztítást. Mint arról korábban beszámoltunk a viharos erejű szél gyökerestől csavart ki egy hatalmas fát Jászberényben, szerencsére a helyszínen nem tartózkodott senki.

A HungaroMet térképén jól látszik, hogy az Alföldön is rendkívül erős szél söpört végig

Forrás: HungaroMet

A meteorológusok szerint a viharos idő átmeneti volt, de a hétvégén sem lesz teljesen szélcsendes az időjárás, különösen vasárnap délutánra várható újabb élénk légmozgás a térségben.

A fővárosban mérték a legerősebb széllökéseket, de Törökszentmiklós is feliratkozott a toplistára

Forrás: HungaroMet