1 órája
Letarolta a térséget a viharos szél – elképesztő adatot mértek ezen a jászkunsági településen
A Jászkunságot sem kímélte az a markáns hidegfront, mely esőt és erős lehűlést hozott pénteken. Az egyik nagykunsági településen 83,5 kilométer/órás szelet mértek – nem csoda, hogy volt, ahol károkat is okoztak a viharos széllökések.
Péntek napközben a front átvonulásával térségünkben is viharos széllökések alakultak ki, amelyek helyenként elérték a 70-80 kilométer/órát is. A HungaroMet tájékoztatása szerint a legerősebb lökéseket főként a megye északi és keleti részén mérték, de máshol is sokan tapasztalták, hogy szinte orkán erejű szél csapott le a délutáni órákban.
Pusztítottak a viharos széllökések a Jászkunságban
A hidegfront mögött feltámadó és órákig kitartó északnyugati, nyugati szél több helyen okozott kisebb-nagyobb pusztítást. Mint arról korábban beszámoltunk a viharos erejű szél gyökerestől csavart ki egy hatalmas fát Jászberényben, szerencsére a helyszínen nem tartózkodott senki.
A meteorológusok szerint a viharos idő átmeneti volt, de a hétvégén sem lesz teljesen szélcsendes az időjárás, különösen vasárnap délutánra várható újabb élénk légmozgás a térségben.
