Mosolygós Mindenszentek Szolnokon, ám ezzel véget is ér a jó idő – ezt tartogatja a következő napok időjárása

Kellemes őszi időjárásban volt részünk Mindenszentek napján, mintha csak a szeretteink mosolyogtak volna vissza ránk. Felhő szinte alig takarta az eget, és a szél is éppen hogy csak fel-felkapta a lehullott száraz faleveleket. Vajon ehhez képest mit hoz a holnapi időjárás?

A holnapi időjárás még alkalmas lehet ahhoz, hogy sétáljunk egyet a természetben

Fotó: Mészáros János

Milyen lesz a holnapi időjárás, vasárnap?

Nem szabad megijednünk, bár vasárnap reggel köd vesz körül majd minket, mely a közeledést megnehezítheti, a HungaroMet és a Köpönyeg.hu időjárás-jelentése szerint, ez hamar feloszlik, és nyugat felől érkező felhőréteg követi majd, melyen keresztül ragyogó napsütés melenget majd bennünket.

A délelőtti órákban megnövekszik a felhőzet, de folytatódik a délies áramlásnak köszönhető meleg. Ennek köszönhetően elég lesz egy póló is napközben, az időjárás egyáltalán nem a novembert idézi majd. Bár szombathoz képest több fátyolfelhő kialakulására számíthatunk, a kora reggeli 8 fokos hőmérséklet jócskán felmelegszik napközben, és akár 21 fok maxim hőmérsékleti értéket is mérhetünk térségünkben. Ennél alacsonyabb hőmérsékletet csak a tartósan felhős területeken mérhetünk.

Délután még folytatódik a kellemes, őszies időjárás, azonban a déli szél többfelé megélénkül, néhol megerősödhet (13 km/h). Viszont szerencsére az előrejelzések szerint, veszélyes időjárási jelenség kialakulása nem várható.

Vasárnap éjszaka már érzékelhetjük a változás szelét, ugyanis nyugat felől megnövekszik és megvastagodik a felhőzet, nagyobb eséllyel akalul ki csapadék, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 10 fok körül alakul majd a vármegyénkben.

Hétfőn bekövetkezik a változás, reggelre virradóan érkezik egy hidegfront, mely megszüntetni a szeptembert idéző meleg időjárást.