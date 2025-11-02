1 órája
Szomorkás lesz a jászberényi hétfő, a holnapi időjárás változást hoz magával
Jászberénynek is kijutott a jó időből, csodálatos, eső mentes napon emlékezhettek meg a lakók elhunyt szeretteikről, a hét utolsó napján pedig akár kirándulni is elmehettek. De kezdődik az új hét és ezzel együtt egy markáns változás veszi kezdetét. Mutatjuk a holnapi időjárást!
Vasárnap már több fátyolfelhő szűrte a napsütést, de ennek ellenére meleg időjárás jellemezte az egész napot. Ám estétől megérkezik a hidegfront, melynek következtében erőteljes lehülésre kell számítani.
Csapadékot is hozhat a holnapi időjárás
A HungaroMet időjárás-előrejelzése alapján, fokozatosan beborul az ég, az ország keleti felén erősen megnövekszik a felhőzet, és a betörő frontnak köszönhetően már hajnalban esőt, záport kaphatunk a nyakunkba (7 mm). Hétfő délelőtt a felhőréteg és a csapadékzóna egyre keletebbre húzódik, így azok örülhetnek majd jobban, akik nyugatabbra élnek, ugyanis ott már nagyrészt napos időre van kilátás. Térségünkben a HungaroMet térképe szerint még lóghat az eső lába a levegőben, bár a nap itt is kikandikálhat a felhők közül.
Az előrejelzések szerint, délre a hőmérséklet elérheti a körülbelül 19 fokos maximumot az ország nyugati felében, míg keleten csak 15 fok lehet a legmelegebb órákban is. Délután az északnyugatira forduló szél megerősödik (17 km/h), mely befolyásolhatja hőérzetünket.
Este természetesen visszaesik a hőmérséklet, maximum 10 fokot mutathat majd a hőmérő higanyszála, de ez igaz lesz a hajnali órákra is.
Összességében érdemes lesz már reggel bekészíteni az esernyőt, mivel csapadékos, kissé hűvös időjárásban lehet részünk hétfőn. Kedden viszont még jobban visszaesik a hőmérséklet, 14 fok körül alakul majd a maximumom.
