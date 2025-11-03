november 3., hétfő

1 órája

Jászberényben leszakad az ég? – ezt hozza a holnapi időjárás

Nem, nem kell tartanunk attól, hogy mit hoz számunkra az időjárás, sőt! A HungaroMet előrejelzése szerint igen kedvezően fog alakulni a holnapi időjárás.

Dobos Zsófia Tünde

Hétfő reggel kissé borult, ködös időjárás köszöntött minket, ennek ellenére a hőmérséklet igen kellemesnek lehetett mondani, elég lehetett egy vékonyabb kabát és már indulhattunk is a munkába, vagy éppen az iskolába. Délre viszont már érdemes volt eltenni az esernyőt, ha a szabadba készültünk. Ám csak a mai napot kell kibírnunk, mivel az előrejelzések szerint a holnapi időjárás szárazabbnak ígérkezik. Mutatjuk pontosan milyen idő lesz holnap!

A holnapi időjárás ismét ránk ragyog
Nem kell tartanunk a hidegtől, a holnapi időjárást kellemes őszi meleg fogja jellemezni
Forrás:  HungaroMet

Kedvezően alakul majd a holnapi időjárástól

Már hajnalban több helyen megszűnhet a csapadékhullás, és bár kedd reggel még köd nehezítheti a közlekedést, valamint a felhőréteg is eltakarja a napot, napközben már kitisztul az ég és több órán át melengető napfény simogathat minket. 

Délelőtt még Tiszántúlon helyenként előfordulhat eső, de csak gyengén szemerkél majd. A köpönyeg.hu időjárás-jelentése szerint az időjárás Jászberényben még jobban alakulhat, ugyanis itt is szinte alig várható csapadék, és a szél is csak gyengén fújdogálhat (17 kilométer/óra). 

Délre elérhetjük a nap legmagasabb hőmérsékletét, 15 fokot mérhetünk, és ez a kellemes idő egész délután kitart majd. Csak estére esik vissza igazán a hőmérséklet, a minimum 5 fok körül mérhetnek majd a hőmérők higanyszála. 

Összességében reggel kissé ködös, de napközben már napos idő várható kedden. Az előrejelzés szerint kedd éjfélig a kritériumoknak megfelelő veszélyes időjárási jelenség kialakulásának valószínűsége alacsony.

Szerdán ugyan ez folytatódhat: változó felhőzet mellett többfelé napos idő valószínű, csapadék nélkül. 

 

