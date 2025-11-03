1 órája
Hétfőn fordulat várható az időjárásban – Szolnok sem lesz kivétel
Elbújik a nap a felhők mögé, megerősödik a szél és lehűl a levegő. Változás érkezik az időjárásban, mutatjuk a részleteket!
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint változás következik be az időjárásban, a beköszönő hidegfront esőt hoz magával (2 mm) és lehűti a levegőt, így 10 és 15 fok közötti hőmérséklet várható.
Időjárás hétfőn
Nyugat felől egyre inkább majd beborul az ég, és többfelé elered majd az eső. Estefelé nyugat felől majd csökken a felhőzet, de az északnyugati szél sokfelé erős lesz.
A napsütéses órák száma: 4 - 8 óra között alakulhat, miközben az éjszakai órákban 11 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.
Az orvosmeteorológia szerint, hétfőn is még fronthatás terheli szervezetünket, mely leginkább az időseket és a krónikus betegeket viselheti meg, de az egészséges szervezetre is hatással lehet.
