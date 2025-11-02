1 órája
Ez csúnya lesz: beborul az ég, záporeső hullik a nyakunkba a jövőhéten!
Véget ér a kellemes, napos őszi meleg! Betör a hidegfront hazánkba, és ez a változás mindenkit érint. De pontosan mit is hoz a jövő heti időjárás? Eláruljuk!
Az időjárás folyton folyvást változik, így szinte már meg se lepődünk, ha fordulat töténik, de nem esik jól. November 3-tó is változás köszönt be, érkezik a hidegfront, ami rányomja a bélyegét az elkövetkezendő napokra. Mutatjuk milyen lesz a jövőheti időjárás!
Időjárás: hidegfrontnak köszönhetően lehűl a levegő és eső hullik alá az égből
Északnyugat felől terebélyes felhőzónát hoz magával a hidegfont – írja a HungaroMet. A kiterjedt csapadékrendszer már vasárnap éjfélkor megérkezik, ami hétfő reggelig a Dunántúlt áztatja első körben. Ennek valószínűleg a dunántúliak nem örülhetnek, a legtöbb eső ezen a területen várható (20mm-t is meghaladhatja), de vármegyénk is kaphat a lehulló csapadékból.
Hétfő
Hétfőn napközben a keleti országrész felé tolódik a csapadékzóna, melynek során nem kizárt, hogy egy-egy helyen még akár mennydörgésre is felfigyelhetünk. A HungaroMet előrejelzése szerint, szerencsére térségünkben a front gyengébb változatát kapatjuk, az 5 mm-es valószínűségi térképen az Alföldön már inkább a 0% felé konvergálnak az értékek, így az Alföld nagyobb részén inkább csak lokálisan eshet említést érdemlő eső, és vészjelzés sincs jelenleg érvényben. Egyedül Zala vármegyében tarthatnak nagyobb záporoktól, zivataroktól.
A levegő hőmérséklete jelentősen lecsökkenhet.
Kedd
A feltámadó északnyugati széllel tartós lehűlést tapasztalhatunk még kedden is, ráadásul ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, így fokozott óvatosság szükséges, leginkább a reggeli órákban. A köd megszűnése után nyugaton napos, keleten változóan felhős idő ígérkezik, a Tiszántúlon pedig még kisebb eső is előfordul, és még jobban visszaesik a hőmérséklet 14 fok körüli maximum várható térségünkben.
Szerda
A hét közepén már megszűnhet az esőzés, de változóan felhős időre van kilátás, 11 és 16 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Csütörtök
Reggelre köd, és rétegfelhőzet képződik, mely egyes területeken egész nap megmarad, máshol viszont kisüthet a nap a felhők mögül. 10 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk – olvasható a köpönyeg.hu időjárás-jelentése.