Búcsút mondhatunk a napsütésnek, így alakul az időjárás a Jászkunságban

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden a reggeli köd feloszlása után a nyugati országrészben több órán át napos idő várható, míg keleten időnként felhők boríthatják az eget. A Tiszántúl területén helyenként gyenge eső is kialakulhat. A csúcshőmérséklet körülbelül 14 fok lesz, őszies időjárás várható.

Beköszönt az igazi őszi időjárás kedden

Fotó: Bús Csaba

Így hat ránk a keddi időjárás

Az orvosmeteorológia szerint kedd hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A tapasztalatok alapján ilyenkor a szív- és érrendszeri problémákkal élők körében gyakoribb lehet a mellkasi fájdalom és a vérnyomás ingadozása, valamint nőhet a stroke kialakulásának esélye is. A frontra érzékeny embereknél gyakran jelentkezik fejfájás, szédülés, vérnyomás-változás, emellett gyakoribbá válhatnak az epilepsziás jellegű rosszullétek, és a krónikus betegségek – például az ízületi panaszok – tünetei is erősödhetnek.