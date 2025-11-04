1 órája
Búcsút mondhatunk a napsütésnek, így alakul az időjárás a Jászkunságban
Keveset látjuk a napot kedden, a felhős időjárás lesz a jellemző.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden a reggeli köd feloszlása után a nyugati országrészben több órán át napos idő várható, míg keleten időnként felhők boríthatják az eget. A Tiszántúl területén helyenként gyenge eső is kialakulhat. A csúcshőmérséklet körülbelül 14 fok lesz, őszies időjárás várható.
Így hat ránk a keddi időjárás
Az orvosmeteorológia szerint kedd hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A tapasztalatok alapján ilyenkor a szív- és érrendszeri problémákkal élők körében gyakoribb lehet a mellkasi fájdalom és a vérnyomás ingadozása, valamint nőhet a stroke kialakulásának esélye is. A frontra érzékeny embereknél gyakran jelentkezik fejfájás, szédülés, vérnyomás-változás, emellett gyakoribbá válhatnak az epilepsziás jellegű rosszullétek, és a krónikus betegségek – például az ízületi panaszok – tünetei is erősödhetnek.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!