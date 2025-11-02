Alvászavartól szenvedsz? Ez lehet az oka!

november 2., vasárnap

A hét utolsó napján még érdemes lesz kihasználni a jó időt. Napos, meleg idő várható, ami kiváló lehetőséget nyújt egy kirándulásra. Bár a fronthatás az arra érzékenynek megkeserítheti a vasárnapot.

Dobos Zsófia Tünde

A Köpönyeg.hu szerint vasárnap ködös reggelre számíthatunk, amit napközben nyugat felől érkező felhőzet vált majd fel, mely meg is vastagodik a délutáni órákra. Mutatjuk a vasárnapi időjárást!

Őszi időjárás hétfőn
Napközben még kedvezően alakul az időjárás, de fronthatás terhelheti a szervezetünket
Fotó: Illusztráció / Nagy Balázs 

Hétfői időjárás

Míg egészen délutánig napsütés várható, addig estétől már helyenként gyenge eső is előfordulhat. A csúcsértékek 15 és 21 fok között alakulnak.

A Napsütéses órák száma: 4 - 8 óra között alakulhat, és mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 17 km/órás széllökések várhatóak, az éjszakai órákban 7 fok körüli hőmérsékleti értékekere kell készülni.

Az orvosmeteorológia szerint fronthatás terheli szervezetünket, mely leginkább az időseket és a krónikus betegeket viselheti meg, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Tünetek: fejfájás, alvászavar, fáradékonyság, koncentrációs zavar, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. A szakemberek fokozott óvatosságra intenek, ugyanis ezeknek köszönhetően nőhet a közúti balesetek száma is. 

 

