Vörösen és sárgán izzik egész Szolnok, a látvány megdöbbentő!

Kedden eltűntek a felhők, így szép, tiszta kék égről ezerrel süthetett le ránk a nap, feltöltve magunkat a hosszú munkanapra. A szél se fújt, az eső sem áztatott bennünket, így tényleg csak az volt a dolgunk, hogy kiélvezzük ezt a remek időt, ha éppen alkalmunk nyílt arra, hogy kicsit kilépjünk a négy fal közül. Ezt tapasztalva feltehetjük a kérdést: vajon milyen idő lesz holnap? Nos, íme!

Milyen idő lesz holnap? – gondolkodhatunk el ezen a kérdésen, hisz nem mindegy, vajon után élvezhetjük a nap melengető fényét, vagy rohannunk kell haza az eső miatt?

Fotó: Kiss János Archív

Milyen idő lesz holnap Szolnokon?

Bár sok helyen köd képződhet, de túlnyomórészt örülhetünk az időjárásnak, ugyanis a HungaroMet előrejelzése szerint most nem viccel meg minket semmivel. Reggel és délelőtt, a rétegfelhők megszűnése után csak fátyolfelhők színezik meg az eget, ezt leszámítva túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, sőt sokfelé párássá is válhat a levegő.

Délután is még gyenge marad a légmozgás (10 kilométer/óra), ami pedig a hőmérsékletet illeti, a napi maximum országosan 11 és 16 fok között valószínű – Szolnokon a köpönyeg.hu időjárás-jelentése szerint 16 fokig szökik majd fel a hőmérő higanyszála.

Este azért már érdemesebb lesz összehúzni magunkon a kabátot – akár tíz fokkal is visszaeshet ugyanis a hőmérséklet, térségünkben 6 fok körül alakul majd a minimum hőmérséklet.

Összességében a holnapi időjárás Szolnokon kedvezően alakul majd a délutáni kikapcsolódásra, ahhoz hogy a természetben kicsit sétálva levezessük a napi stresszt, és a fáradtságot legyőzve feltöltődjünk.

Ám ha éppen szerdán nincs kedvünk majd kimozdulni, csütörtökön is még megtehetjük, ugyanis változást nem igen mondanak a meteorológusok.