Idén januárban három alkalommal is bejelzett a szén-monoxid-érzékelő megyénkben, és az egyik esetben már a vásárlás napján mentett életet a készülék. Egy tiszaroffi négytagú család ugyanis a kéményseprő javaslatára szerezte be az érzékelőt, amelyet azonnal üzembe is helyezett. Ez pedig néhány órán belül be is jelzett.