A másik jelzés kora este fél hat körül érkezett a katasztrófavédelemhez, amely szerint kigyulladt egy családi ház Kunhegyesen, a Pósa Lajos utcában. Négy járművel tizenhat tűzoltó érkezett néhány perc alatt a helyszínre, akik azonnal megkezdték a lángok oltását. A tűzoltók a száz négyzetméteres földszintes házban beavatkozás közben egy holttestre bukkantak. A ház előszobájában felhalmozott ruhák, papírok, hulladék, illetve a veranda és a bútorok is égtek. Az ötven négyzetméteren pusztító lángokat két irányból oltották a lánglovagok. Oltás közben két PB-gázpalackot is kihoztak az épületből, megelőzve a robbanást. A tűz keletkezésének körülményeit a katasztrófavédelem ebben az esetben is vizsgálja.

Az év első kilenc hónapjában már közel kétszázötven lakástűzhöz vonultak a megye tűzoltói

Fotó: Illusztráció/MW