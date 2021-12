– A tranzitforgalom is nagy, főként a szolnoki elkerülőn, és személyautó esetén semmilyen korlátozás nincs, hogy mennyit vezethet a sofőr. Lehet, hogy már nagyon fáradt, amikor beül a gépkocsiba, hiszen előtte ledolgozott tizenkét órát. Ilyenkor elég egy pillanatnyi elalvás a nagy forgalomban, és már meg is történt a baj. Az ismeretségi körömben sem találok olyat, aki valaha is azt mondta volna, hogy most nem indulok el, mert nagyon fáradt vagyok, inkább azt mondják, hogy kibírom, csak felszaladunk Pestre, majd elindulnak. A halálos balesetek fő okát azonban a szabályok be nem tartásában látom, ezen belül is a gyorshajtásban, ami azért is veszélyes, mert ez esetben nagyon kevés idő van a reakcióra – tette hozzá.