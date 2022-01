A járási ügyészség azért indítványozta a vagyon elleni bűncselekmények miatt többszörösen is büntetett gyanúsított letartóztatását, mert a kiszabható büntetésre figyelemmel (1-5 évig terjedő szabadságvesztés) fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Az indítvány szerint az állandó munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező gyanúsított esetében a bűnismétlés veszélye is megalapozott, mivel megélhetését a bűncselekmény elkövetéséből biztosította. A járási ügyészség hivatkozott továbbá arra is, hogy az elkövető szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást is megnehezítené.