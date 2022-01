A rendőrség felhívja a járművezetők figyelmét, hogy ezen a hétvégén fokozottan hideg reggelekre, és napközben is fagyos időjárásra számíthatnak. Ilyenkor az aszfalt felülete - akár szakaszos jelleggel is - változóan jegessé, vagy a nedvességtől és a párától csúszóssá válhat. Indulás előtt a biztonsági övet minden esetben kapcsolják be, és ez a szabály nemcsak a járművezetőre, hanem a gépkocsiban helyet foglaló valamennyi utasra is vonatkozik.