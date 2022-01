A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség a napokban fellebbezést jelentett be a törvényszék ítélete ellen is, annak érdekében, hogy a másodfokú bíróság azon bűncselekmények – így további 107 sértett sérelmére megvalósított csalássorozat, jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette és számvitel rendjének megsértése bűntette – vonatkozásában is mondja ki bűnösnek a vádlottat, amelyek kapcsán az elsőfokú bíróság azzal az indokolással szüntette meg a büntetőeljárást, hogy azoknak a jelentősebb tárgyi súlyú bűncselekmények mellett a vádlott felelősségre vonása szempontjából nincs jelentősége.