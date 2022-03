A szülők és a tanárok szerepe kulcsfontosságú



A beszélgetés során arról is szó eset, hogyan lehet a gyermekeket motiválni arra, hogy részt vegyenek a rendőrség egy-egy pályázatán vagy versenyén.



– A szülőkhöz és tanárokhoz kell leginkább ezeket az információkat eljuttatni különböző csatornákon át. Úgy érzem, a szülők is egyre inkább nyitottak az ilyen programokra. Jó irányba haladunk, érzésem szerint többen tartják be a szabályokat és figyelnek oda a részletekre, mint korábban – mondta a rendőr őrnagy, aki kiemelte, a munkájukban nagy segítséget nyújtanak a gyermekek rajzai, ezek ugyanis rámutatnak azokra a területekre, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk.



Úgy véli, hogy Szolnok rendkívül nyitott a biztonságos közlekedés felé, ugyanis több olyan polgárőrt is ismer, aki önként megy és segít a gyalogos-átkelőhelyeknél biztosítani a forgalom dinamikus haladását.

Továbbra is a gyorshajtás a legfőbb kiváltó ok



Jász-Nagykun-Szolnok megyében továbbra is a legfőbb balesetet kiváltó okok közé tartozik az abszolút és a relatív gyorshajtás, valamint a kanyarodási- és elsőbbségadási szabályok elmulasztása.



Dávid Mónika elmondta, a tilos jelzésen áthaladók kiszűrése érdekében a rendőrök már drónt is bevetettek Szolnokon, de használnak civil autókat is sebességmérésnél, a belvárosban pedig gyalogosan is jelen vannak. Hozzátette, a gyermekeknél a biztonsági öv bekötésének elmaradása szintén gyakori baleseti ok.



Jelenleg is tart egy rajzpályázat



Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság felhívása alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei Balesetmegelőzési Bizottsága gyermekrajz-pályázatot hirdet óvodáskorú és általános iskolai tanulók részére, a biztonságos és szabályos közlekedés témájában. A pályázatra A/3-as vagy A/4-es méretben, például grafittal, színes ceruzával vagy zsírkrétával elkészített alkotásokkal lehet jelentkezni. A biztonságos közlekedést bemutató pályaműveket április 30-ig lehet beküldeni.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg: