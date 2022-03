Egy tiszapüspöki lakos közlekedett személyautóval Szolnokon, a Felsőszandai réten március 3-án 7 óra 10 perc körül, amikor a járművel anyagi káros balesetet szenvedett – közölte hírportálunkkal a police.hu.

A helyszínre kiérkező rendőrök a férfival szemben alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív eredményt mutatott. Az egyenruhások azt is megállapították, hogy a jogsértővel szemben a hajnali órákban Kecskeméten is intézkedtek a rendőrök. Az alkoholteszter már akkor pozitív értéket jelzett, ezért a sofőr vezetői engedélyét a helyszínen elvették. A 31 éves férfit előállították a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságra, ahol az is kiderült, hogy az anyagi káros balesetet szenvedett gépjármű tulajdonosa nem tudott arról, hogy autóját az ismerőse elvitte.

A rendőrök a jogsértéseket halmozó férfit engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt meghallgatták, majd szabálysértési őrizetbe vették.

A nyomozó hatóság jármű önkényes elvétele bűntett és járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt nyomozást rendelt el.