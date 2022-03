Három bejelentés is érkezett a rendőrségre tavaly október elején, miszerint ismeretlen tettes parkolóban hagyott autókat rongált meg vagy ki is fosztotta azokat. Az egyik bejelentő azonban egy járműben alvó feltételezett elkövetőről is beszámolt, aki a hátsó ülésen szundikált egy vékony pólóban... A helyszínre kiérkező rendőrök elszámoltatták az ébredező férfit, aki rögtön beismerte tettét. A 44 éves jogsértő elmondta, hogy bár jogsija sosem volt, aznap éjszaka kocsikázni támadt kedve, ezért törte be a járművek ablakait, de beindítani egyik autót sem tudta. Az első alkalommal kinyitott autóban aludt egy keveset, akkor a kabátját hagyta ott az utastérben, a másodjára megrongált autóban pedig a pulóverét felejtette, míg a harmadik esetnél ismét elaludt az egyik járműben. Ezek után nem is volt olyan nehéz bebizonyítani a bűnösségét.



Annál az esetnél sem volt nehéz dolguk a rendőröknek, ami tavaly november elején történt Szolnokon. Ott egy felújítás alatt álló családi házból lovasították meg a tolvajok a purhabbal rögzített, beépített műanyag ablakokat és különböző munkagépeket. A lopással gyanúsított 16, 20 és 22 éves szolnoki lakosok azonban pechjükre nem vették észre, hogy az ablakokból potyogott a purhab, ami a lakóhelyükig vezette a rendőröket.



Az a zagyvarékasi tolvaj se volt elég körültekintő, aki tavaly augusztusban egy gyermek kerékpárt lopott el. A kamera ugyanis rögzítette, hogy egy rózsaszín pólót viselő férfi bement a sértett udvarára, felkapta a kétkerekűt, majd elszaladt. Amikor a rendőrök bekopogtak a negyvenéves férfihez, ő ugyanazt a pólót viselte, amit a bűncselekmény elkövetésének napján is.



Saját butasága miatt került gyorsan rendőrkézre az a 22 éves nő is, aki a munkatársától ellopott bankkártyával vett magának lángost. Mivel a bank értesítést küldött a vásárlásról, a sértett letiltotta a bankkártyáját, és hívta a rendőrséget. A lángosozó tulajdonosa pedig megmutatta a nyomozóknak, hogy ki vásárolt a kártyával, hiszen a jogsértő, miután megette a lángost, még a közelben sétálgatott.

Időnként olyan jelentéktelennek tűnő dolgokat visznek el a tolvajok, hogy feltesszük a kérdést: megérte?

Egy zagyvarékasi lakos például egy cserepes leandert lopott el egy családi ház udvarából tavaly augusztusban. A rendőrök azonban a nyomára akadtak a 40 éves férfinek, aki a kihallgatásán azt mondta, azért vitte magával a virágot, mert az nagyon megtetszett neki.



Főként kerti díszekre szakosodott az a jászladányi férfi is, aki egy csacsiszobrot lovasított meg tíz liter festékkel megspékelve egy jászladányi családi ház udvaráról, szintén tavaly augusztusban. A huszonöt éves férfi két nap múlva ugyanonnan két kerti törpét és nyolc kutyakonzervet vitt magával, valamint kiderült, hogy egy jászladányi üzletből cipőt is lopott úgy, hogy az új lábbelit felvette, a viselteset pedig a dobozba rakta. A gyanúsított beismerő vallomásában elmondta, hogy a csacsiszobrot eladta, a festékkel pedig kimeszelte a házát. A törpékből pedig csak egyet tudott átadni a rendőröknek, mert a másikat eltörte.



Igencsak meglepődhetett az a jászkiséri család, akik karácsony első napján arra értek haza, hogy valaki a karácsonyfájukról leszedte a díszeket, majd elvitte több hosszabbítóval, valamint egy játékautóval együtt. A gyanúsítottként kihallgatott húszéves férfi elmondta, hogy nem volt otthon fenyőjük, ezért vitte el magával. A rendőrök a fát a férfi otthonában találták meg, feldíszítve.

Egy fűkasza és egy üveg pálinka volt a zsákmánya annak a kőtelki lakosnak, aki január elsején betört egy nyaralóba. A jogsértő a kihallgatáson arra a kérdésre, hogy mi lett a lopott tárgyak sorsa, azt válaszolta, hogy a fűkaszát eldobta, mert rájött, hogy arra nincs szüksége, míg a pálinkát hazafelé menet megitta.



A bokrok alól húzták elő a rendőrök az ijedt bringatolvajt

Vannak olyan elkövetők is, akik egyszerűen csak pechesek. Például az az ötvenéves férfi, aki egy veszekedés után magával vitte volt élettársa lezárt kerékpárját egy szolnoki lépcsőházból tavaly júliusban. A járőrök épp adatot gyűjtöttek a bűncselekmény helyszínének közelében, amikor a feltételezett elkövető arra tekert a piros bringával...



Az a 38 éves férfi is hasonlóképpen járt, aki tavaly novemberben a zagyvarékasi művelődési ház udvaráról elvitt egy lezárt kerékpárt. A jogsértő éppen el akart vele kerekezni, amikor egy rendőrautót pillantott meg, ezért eldobta a bringát, és bebújt a bokrok alá – onnan húzták elő a járőrök.