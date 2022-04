Megyénk bíróságai e héten számos életellenes büntetőügyben tárgyaltak. A Szolnoki Törvényszéken szerdán a vádirat ismertetésére és a vádlott kihallgatására került sor annak az ötvenes évei végén járó nő perében, aki a vád szerint tavaly szeptember 9-én este nyolc óra körül betört és elrejtőzött volt férje törökszentmiklósi házában, majd mikor a férfi hazatért, egy konyhakéssel próbálta megölni őt. A férfi lefegyverezte a volt párját, és túlélte a támadást, de számos súlyos sérülése keletkezett.

Április 21-én, egyetlen nap alatt három, emberölés miatt indult ügyben folyt tárgyalás a Szolnoki Törvényszéken. A „bécsi darabolós gyilkosságként” elhíresült per a végéhez közeledik. A megyei főügyészség előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat azzal a most harminc éves nővel szemben, aki általa is elismerten, 2019. február 24-én hajnalban egy bécsi lakásban több késszúrással megölte az élettársát.

Majd a holttestet feldarabolva, utazókofferekben, bérautóval Magyarországra szállította, és az édesanyja segítségével Jászalsószentgyörgy külterületén, a szászbereki öntözőcsatorna átereszében elrejtette.

A nő édesanyját, az ügy másik vádlottját előre kitervelten elkövetett emberöléssel kapcsolatos bűnpártolás bűntettével vádolja az ügyészség. Csütörtökön iratismertetésre került sor, a perbeszédek április 28-án várhatóak, s ezt követően hoz ítéletet a bíróság.

Dr. Ivanov Dömötör Gyula bíró (középen) csütörtökön kivetítő segítségével iratismertetést tartott a "bécsi darabolós gyilkos" ügyében zajló tárgyaláson Fotó: Mészáros Géza

A perbeszédek viszont elhangzottak egy most 33 esztendős férfi büntetőügyében, aki kalandos úton került a bíróság elé: tavaly január 5-én délelőtt letért az úttestről, árokba hajtott és egy betonoszlopnak ütközött egy személyautó az 5-ös számú főút 82-es kilométerénél, Kecskemét térségében. A sofőrt feszítővágó segítségével szabadították ki a járműből. Nem sokkal később kiderült, a sofőrt a rendőrség már kereste, mert őt gyanúsították meg azzal, hogy 2020. december 22-én délelőtt Karcagon meggyilkolta, majd Felsőlajos közelében elásta élettársát.

Ebben az ügyben várhatóan április 29-én hoz ítéletet a bírói testület.

A napokban a Szolnoki Járásbíróság súlyos testi sértés bűntette miatt jogerősen 2 év börtönre ítélte azt a 31 éves, büntetett előéletű nőt, aki tavaly március 3-án este fél kilenc körül bódult állapotban kereste fel szolnoki otthonában alkalmi szexuális partnerét. Őt előbb saját kertje udvarán egy konyhakéssel hátulról combon szúrta. Majd a nyakánál fogva a földre rántotta, és miközben a késsel folyamatosan felé szurkált, azzal fenyegette, hogy megöli. Az erősen vérző férfi a pengét megragadva próbálta kivenni a kést a nő kezéből, de csak még jobban megsérült, míg végül annyi vért vesztett, hogy elájult. Ezt látva a nő távozott. A férfi túlélte a bántalmazást, de súlyos sérüléseket szenvedett.