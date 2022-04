Időnként darura is szükség lehet

Németh Ádám arról is beszélt hírportálunknak, hogy a nagy testű állatok mentése adott esetben nagyobb technikai hátteret igényelhet. Amíg egy kutyát vagy macskát akár kézi erővel is ki tudnak emelni egy gödörből, addig egy ló vagy egy szarvasmarha kimentéséhez darura vagy munkagépekre is szükség lehet. Oda kell figyelniük arra is, hogy lámpákat csak a szükséges mértékig használjanak, ugyanis a villogó fények megvadíthatják az állatokat.