Anyagi káros baleset történt 2022. április 9-én, a délelőtti órákban Karcag belterületén. Egy helyi lakos közlekedett személyautóval és a hozzákapcsolt utánfutóval, amikor a Liget utcánál lévő fény-, illetve félsorompó nélküli vasúti átjáróhoz érkezve az "Állj! Elsőbbségadás kötelező!" jelzőtábla utasítása ellenére nem állt meg, ráhajtott a vasúti sínekre, ahol nekiütközött a Karcag irányába közlekedő vasúti motorkocsinak – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság.

A baleset következtében személyi sérülés nem történt. A Karcagi Rendőrkapitányságon a személygépkocsit vezető férfi ellen a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt az eljárást megindították.

Az elmúlt hetekben országszerte több baleset is történt vasúti átjárókban. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság ismételten felhívja a figyelmet, hogy vasúti átjáróhoz közelítve – különösen, ha az fényjelző készülék nélküli, és/vagy sorompó nincs felszerelve – mindenképp lassítsanak, és a kereszteződést fokozott óvatossággal közelítsék meg! Egy vonattal történő ütközés kimenetele legtöbbször súlyos kimenetelű, akár halállal is végződhet, ezért is fontos az óvatosság.