A Karcagi Rendőrkapitányság nyomozást folytat két helyi lakos ellen, akiket több rendbeli vagyon elleni bűncselekmény megvalósításával gyanúsítanak a nyomozók – közölte a police.hu.

A megalapozott gyanú szerint, az egyik férfi 2021. december 13. és 2022. április 19. között több karcagi magánszemély lakóházának portájára valamint egy szociális szolgáltató központ udvarára ment be és onnan különböző értéktárgyakat – többek között lombszívót, sövényvágót, alumínium létrát, edényeket, ételt és italt, gázpalackot, szerszámgépeket - tulajdonított el. 2021. április 14-én és április 19-én társa is akadt a bűncselekmények kivitelezéséhez. Ekkor három ingatlan udvarára mentek be és vittek mindent, ami mozdítható volt: sarokcsiszoló, hosszabbító, hegesztőtrafó, gépkocsiból készpénz, akkumulátorok bánták az ottlétüket. Az egyik lakóház udvarán 30 kg hulladékvasat is összekészítettek egy talicskába, de cselekményükben megzavarta őket a tulajdonos, így elmenekültek a helyszínről. A karcagi nyomozók rövid időn belül elfogták a feltételezett elkövetőket, akiket a rendőrkapitányságra előállítottak. Gyanúsított kihallgatásukat követően a többszörösen visszaeső 31 éves férfit a nyomozó hatóság őrizetbe vette és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására, míg 26 éves társa szabadlábon védekezhet.

A Karcagi Rendőrkapitányság több rendbeli lopás vétség és lopás bűntett, valamint lopás vétség kísérlete miatt folytat eljárást.