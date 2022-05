Labancz Attila fivére, La­bancz Mihály rendőr főtörzs­zászlós részére Szent György Érdemjelet adományozott a belügyminiszter.

– Hatalmas megtiszteltetés ez számomra, ami a 31 éves szakmai pályafutásomat ismeri el – jelenti ki a díjazott, aki már gyerekkorában is mindig az igazság mellé állt, szerette a kihívásokat is, így nem véletlen a rendőri hivatás. Három évtized alatt sok szerteágazó feladatban vett részt, melyek során rengeteg tudást szerzett. Ezek között évekig kuriózum volt a megyében is a kutyás rendőri szolgálata, amire ma is büszke.

Nagyon jó, hogy az öcsémmel egy kapitányságon dolgozhatom, s az is, hogy most mindketten elismerést kaptunk, amit tisztelettel megköszönök vezetőimnek és közvetlen parancsnokomnak, illetve nem utolsósorban a családomnak, akik mindenkor biztosítják a megfelelő hátteret és a szeretetteljes légkört. A kikapcsolódást a kertészkedés és a kutyatartás jelenti a számomra, ez tölt fel a napi munkához – árulta el Labancz Mihály.