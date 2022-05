A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársa a helyi motoros egyesület felkérésére a városban május 20-án megrendezett gyermeknapi programra kapott meghívást – olvasható a police.hu-n. A rendőrkapitányság prevenciós tisztje, a gyermekek nagy örömére, rendőrautóval érkezett, amelybe ők is beülhettek.

A szakember közlekedési tanácsokkal látta el az érdeklődőket, a gyermekek baleset-megelőzési témájú kirakók segítségével eleveníthették fel a közlekedés terén megszerzett tudásukat. Felhívta a figyelmüket arra, hogy gyalogosként mindig a járdán közlekedjenek, annak is a belső oldalán, az úttesten való áthaladáshoz pedig vegyék igénybe a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket.

A vakáció közeledtével egyre többen veszik elő kerékpárjaikat, ezért arra kérte a gyerekeket, hogy csak megfelelő műszaki állapotban lévő és a kötelező tartozékokkal felszerelt kerékpárral vegyenek részt a közúti forgalomban. Hangsúlyozta továbbá, hogy kijelölt gyalogos-átkelőhelyen mindig szálljanak le a kétkerekűről, és tolják át az úttest túloldalára, hiszen így minősülnek gyalogosnak, így van elsőbbségük.

Fotó: police.hu

A programon közel háromszázan vettek részt, akik tájékoztatást kaptak a 112 segélyhívó szám és a „Signal for Help” segítségkérő kézmozdulat használatáról. A bűnmegelőzési szakember a kilátogató családokat tájékoztatta „Közlekedik a család” elnevezésű vetélkedőre történő nevezés feltételeiről is.

A játékos feladatok mellett a felnőttek számára is készült bűnmegelőzési feladatokkal a prevenciós tiszt. A „VISHING avagy a bankok nevében telefonáló csalók” címen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei az ilyen típusú csalások megelőzése kapcsán egy képregényes kvízzel kívánják felhívni a figyelmet a csalók módszerére. A rendezvényen többen is próbára tették ismereteiket és a kvízben feltett kérdések kapcsán nem dőltek be a csalási kísérletnek.