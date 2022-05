Frissítés 13:20

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy személyautó sofőrje vezetés közben rosszul lett, ami miatt elütött egy fiatal férfit, aki épp az utcában parkoló gépjárművébe kívánt beülni. Jelenlegi információink szerint a fiatalembert válságos állapotban szállítja a mentőhelikopter kórházba – közölte a police.hu.

A rendőrök a Szövetkezet utcában félpályás útlezárás mellett kezdték meg a baleset helyszínelését, a forgalom rendőri forgalomirányítással halad.

Frissítés 13:00

Információink szerint a balesetben két személyautó érintett. Az egyik autó parkolt, melynek sofőrjét a beszállás közben elgázolták. Úgy tudjuk, az elgázolt sofőr súlyos koponyasérülést szenvedett.

Korábban írtuk:

Elgázolt egy embert egy autó pénteken Jászberényben, a Szövetkezet utcában. A baleset következtében az elgázolt ember járműve is károsodott. A jászberényi hivatásos tűzoltók mellett a mentők is a helyszínen dolgoznak, és információk szerint mentőhelikopter is érkezik a balesethez – közölte hírportálunkkal a megyei katasztrófavédelem.