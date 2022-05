A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársát is meghívták a helyi városi strandfürdőn, május 1-jén megrendezett Családi Napra – írja a police.hu. A rendőrkapitányság prevenciós tisztje az Ipolyi Közművelődési Központ felkérésére mutatott be az áldozatsegítéshez kapcsolódó rejtvényeket, játékos feladatokat.

Lehetőség volt az úgynevezett részeg szemüveg kipróbálására is, amelyben az érdeklődők megtapasztalhatták, milyen az érzékelés torzulása ittas vagy bódult állapotban.

A bűnmegelőzési szakember felhívta a figyelmet a zéró tolerancia betartására, a biztonságos, balesetmentes közlekedés fontosságára.

A kilátogatókat tájékoztatta a Közlekedik a család elnevezésű vetélkedőről is. A rendőrautó, mint mindig, most is népszerű volt a kicsik és nagyok körében.

A rendőrség bűnmegelőzési szakembere felhívta a figyelmet a vagyonbiztonság fontosságára, értékeik fokozott védelmére, valamint arra, hogy mit tegyenek, ha a strandon bűncselekmény áldozatává válnak. A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság prevenciós pontját százötvenen látogatták meg.