Két százalékkal nőtt 2020-hoz képest a regisztrált bűncselekmények száma tavaly a megyeszékhelyen – kezdte beszámolóját Fürj János alezredes, a Szolnoki Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetője a legutóbbi városi közgyűlésen.

– Ez elsősorban annak köszönhető, hogy 2021. május 14-től a jogalkotó bevezetett egy új bűncselekményt, az eltiltás hatálya alatti vezetést, amiből tavaly húsz esetet regisztráltak. A növekedés másik oka, hogy jelentősen emelkedett 2021-ben az ittasan autó vezetők száma, 97-ről 117-re. A nyomozáseredményességi mutató azonban 64,6 százalék volt tavaly, ami az elmúlt tizenkét év egyik legmagasabb értéke. A regisztrált bűncselekmények ezer lakosra vetített aránya is egy kis emelkedést mutat 1553-ról 1603-ra, tehát elmondható, hogy a város bűnügyi fertőzöttsége is nőtt minimálisan. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma szintén az elmúlt tizenkét év legkisebb értékét hozta. Itt a nyomozáseredményes­ségi mu­tatóban azonban látható egy minimális csökkenés, de ez is az elmúlt tizenkét év második legjobb eredménye lett – fűzte hozzá az alezredes, aki részletesebben is beszélt a 14 kiemelten kezelt bűncselekményről.

Ezek közül a rablások száma háromról ötre emelkedett tavaly Szolnokon, a nyomozáseredményességi mutató viszont százszázalékos volt, amely országosan szinten is kiemelkedő. A testi sértések száma 37-ről 29-re csökkent, és jelentősen visszaesett a garázdaságok száma is, 63-ról 45-re. A nyomozáseredményességi mutatóban azonban egy kis csökkenés tapasztalható mind a testi sértések, mind pedig a garázdaságok vonatkozásában.

A lopások száma az elmúlt évben 410-ről 400-ra mérséklődött, viszont így is az elmúlt tizenkét év legkisebb értékét sikerült elérni, és a nyomozáseredményességi mutató itt is nőtt. A lopáson belül 9,7 százalékkal csökkent, 72-ről 65-re a betöréses lopások száma 2021-ben.

Amiben úgy gondolom, hogy nagyon nagy eredményt értünk el, az a lakásbetörések száma – világított rá Fürj János.

– Mind az esetek számában, ami 46-ról 33-ra csökkent, mind a nyomozáseredményességi mutató vonatkozásában, ami 26,7-ről 51 százalékra emelkedett, tehát majdnem a duplájára nőtt – tudtuk meg.

A rendőrségi beszámolóból az is kiolvasható, hogy szándékos befejezett emberölést nem regisztráltak tavaly Szolnokon, és kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt sem. A rongálások száma 65-ről 61-re csökkent, viszont a autó-lopások száma egyről négyre, míg a zárt autófeltörések száma 11-ről 37-re emelkedett. Az utóbbi növekedés oka azonban egy felderített 26 rendbeli autófeltörés-sorozat, ami még 2020-ban történt, de a büntetőeljárást tavaly fejezték be.

Kis mértékben ugyan, de emelkedett a tulajdon elleni szabálysértések száma tavaly Szolnokon, de a felderítési mutató is nőtt, 41,52 százalékra.

– Ennek egyik oka, hogy 2021. május-júniustól kezdődően a büntetés-végrehajtásban bevezettek egy olyan eljárási gyakorlatot, hogy bármilyen rongálást követnek el az elítéltek, erről a büntetés-végrehajtási intézet feljelentést tesz a kapitányságunkon – adott magyarázatot Fürj János.

A bármilyen alatt azt értem, hogy tíz forinttól akár 30 ezer forintig terjedő rongálás esetén is.

Ez sajnos mind a tulajdon elleni szabálysértések számát gyarapította. Az elmúlt évben 42 ilyen alkalommal tettek hozzánk feljelentést…

– Úgy gondolom, kijelenthetjük, hogy a megyeszékhely közrendje, közbiztonsága stabil, kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes volt az elmúlt évben is – fűzte hozzá Egedi István ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese. – A nyomozáseredményességi mutatók pedig gyakorlatilag nagyon kis eltérésekkel, de folyamatosan javuló tendenciát mutatnak – hangsúlyozta az ezredes.

Fürj János Szolnok tavalyi közlekedésbiztonsági helyzetéről is beszámolt a közgyűlésen.

Mint megtudtuk, 2021-ben 113 személyi sérüléses baleset történt, míg 2020-ban 136, tehát itt csökkenés figyelhető meg, ráadásul ez az elmúlt tizenkét év legkisebb értéke is. Mind a súlyos, mind a könnyű sérüléses balesetek száma visszaesett tavaly, az előbbi 44-ről 32-re, az utóbbi 88-ról 75-re.

Sajnos a halálos balesetek száma viszont nőtt – világított rá Fürj János.

– Ebből hat történt tavaly Szolnokon, melyekben tízen vesztették életüket, míg 2020-ban négyen. A hat tragikus esetből öt a régi 4-es számú főúton történt, abból is három egy helyen, a vasúti felüljárónál, ahol összesen hatan hunytak el.

A személyi sérüléses baleseteknél a legfőbb baleseti okok a relatív gyorshajtás, a kanyarodás és az előzés szabályainak megszegése, illetve az elsőbbség meg nem adása voltak 2021-ben Szolnokon – sorolta az alezredes.

A rendőrségi beszámolóból érdemes még kiemelni, hogy tavaly ismét emelkedett a megyeszékhelyen azon személyi sérüléses balesetek száma, amelyek kijelölt gyalogos-átkelőhelyen következtek be, 5-ről 14-re változott a számuk.

Minél több ittas sofőrt kiszűrnének

Az ittasan okozott személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek aránya 2019-ben jelentősen visszaesett, 0,8 százalék volt, amit nehéz lesz túlszárnyalni, de úgy gondolom, tavaly is jó eredményt értünk el – mondta Fürj János.

– Míg 2020-ban 7,4 százalék volt ez az arány, 2021-ben 2,65 százalékra csökkent. Ez azt jelenti, hogy tavaly három esetben okoztak a sofőrök ittasan balesetet Szolnokon. Bár mérséklődött ez a szám, úgy gondolom, még ez is elég magas. Azt szeretnénk majd elérni, hogy egyetlen ilyen eset se történjen, ezért fokozzuk, illetve fokoztuk az ittas vezetők kiszűrését a közúti járműforgalomból, és tovább folytatjuk a finn módszeres ellenőrzéseket is. Tavaly a közrendvédelmi állomány 17 902 esetben alkalmazta az alkoholszondát Szolnokon, a készülék 143 esetben jelzett pozitív értéket.