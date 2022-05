A Kunszentmártoni Járási Ügyészség súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette miatt emelt vádat egy 45 éves kunszentmártoni férfi ellen – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség. A vádlott azzal fenyegetett egy kunszentmártoni vállalkozót, hogy egymillió forintért felbérelték azért, hogy „likvidálja” őt és családját, de nem bánt senkit, ha a sértett fizet neki legalább félmillió forintot.

A megfenyegetett férfi és felesége látszólag belement az alkuba, de titokban értesítették a rendőröket, akik a pénzátadás megbeszélt időpontjában lecsaptak a zsarolóra.

A vádirat szerint a férfi január 14-én délután, Kunszentmártonban, elment egy helyi vállalkozó házához, s a kapualjban azzal fenyegetőzött, hogy őt egy másik vállalkozó 1 millió forintért felbérelte arra, hogy a sértett kezét, lábát törje el, ássa el. Kilátásba helyezte, hogy felgyújtja a sértett házát, sőt a vállalkozása telephelyét is, elteszi őt láb alól, és a családjának is bántja majd. Majd kijelentette, hogy csak abban az esetben nem teljesíti be a küldetését, ha a sértett fizet neki 500 ezer forintot.

Másnap, kora este ismét feltűnt a férfi a sértett háza előtt, s korábbi fenyegetéseit ismételgetve, egy elektromos sokkolónak látszó eszközzel a kezében azt hangoztatta, hogy azzal fogja „leégetni a húsát” a sértett feleségének, de azzal is fenyegetőzött, hogy autóval fogja elütni az asszonyt, illetőleg likvidálni fogja az egész családot, ha nem fizetnek.

A fenyegetésektől tartva a házaspár megígérte, hogy január 18-án reggel 9 órakor, Kunszentmárton egyik bevásárlóközpontjának parkolójában találkoznak a vádlottal, és fizetnek neki 300 ezer forintot azért, hogy ne bántsa őket. A vádlott megígérte, hogy ebben az esetben, többé a háznak a tájára sem megy.

A vádlott úgy gondolhatta, hogy minden a „megállapodás” szerint alakul, amikor a sokkolóval fenyegetett hölgy január 18-án reggel, a parkolóban átadott neki egy 300 ezer forintot tartalmazó borítékot, azonban a férfit – a sértett házaspár által előzetesen értesített – rendőrök a helyszínen elfogták és őrizetbe vették.

Az ügyészség azt indítványozta vádiratában, hogy a büntetett előéletű férfivel szemben a bíróság börtönben letöltendő szabadságvesztést szabjon ki, tiltsa el a közügyek gyakorlásától és rendelje végrehajtani korábban rablás miatt kiszabott fegyházbüntetésének hátralévő részét is, mert annak feltételes szabadsága alatt követte el mostani bűncselekményét.

Az ügyészség (mértékes) indítványa alapján a vádlottnak – aki jelenleg is letartóztatásban van – 13 év börtönnel kell számolnia, ha az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmény elkövetését. Az ügyben a Kunszentmártoni Járásbíróság dönt majd.