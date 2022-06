Jelzett a szén-monoxid-érzékelő hétfő délelőtt Szolnokon, egy Bercsényi utcai társasház egyik lakásában – tudtuk meg a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói a nyílt égésterű gázkazán működése közben kimutatták a mérgező gáz jelenlétét, ezért értesítették a gázszolgáltatót. Az érzékelő jelzésének köszönhetően nem sérült meg a lakás tulajdonosa, aki otthonában maradhatott.

Ez az eset is rávilágít arra, mennyire fontos, hogy az ingatlanokban legyen szén-monoxid-érzékelő.

A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, hogy egy ilyen, néhány ezer forintért megvásárolható készülék hosszú évekre garantálja otthonunk biztonságát. Sokat tehetünk a hasonló esetek megelőzéséért, ha legalább évente felülvizsgáltatjuk a fűtőberendezéseinket szakemberrel. Emellett javasolt rendszeresen ellenőriztetni a kéményeket, a katasztrófavédelem térítésmentesen végzi ezt a munkát a megye valamennyi településén, a családi házak tulajdonosainak azonban ezt kérni kell. A gázkészülékek kéményét javasolt kétévente átvizsgáltatni.

A nagy melegben megnőhet a szén-monoxid kialakulásának a veszélye is, mert ilyenkor légdugó alakulhat ki a kéményben. A kéménybe beszorult hideg levegő miatt a vízmelegítéskor keletkező füstgáz visszaáramolhat a lakásba, ami tragédiákhoz is vezethet. Ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, ott is tanácsos szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni az ilyen esetek elkerülése érdekében.