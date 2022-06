A közlekedési büntetőügyekért felelős Szolnoki Járási Ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt emelt vádat egy 43 éves alattyáni férfivel szemben – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség. A vádlott 2021 nyarán, Jászberény lakott területén kívül ittasan, 135 kilométer/óra sebességgel nem tudta bevenni az egyik jobbra ívelő kanyart, ezért összeütközött a szemből érkező autóval.

A balesetben a vádlott élettársa, a vétlen gépkocsit vezető hölgy és a vádlott is súlyosan megsérült.

A vádirat szerint a férfi 2021. július 22-én kora este, a 32. számú főúton, Jászberény lakott területen kívül, Jásztelek felől Jászberény felé igyekezett személyautójával ittasan, a megengedett sebességhatárt lényegesen túllépve. Az anyósülésen vele utazott élettársa. A férfi az ittassága és eltúlzott sebessége miatt egy jobbra ívelő kanyarban áttért a szemközti forgalmi sávba, de még ott sem tudta megtartani a járművet, annak bal oldali kerekei lekaptak az útpadkára. Vészfékezéssel és intenzív jobbra kormányzással, 125 kilométer/óra sebességgel sodródva sikerült visszatérnie az aszfaltra, de a szemközti sávot nem tudta elhagyni.

A szemből érkező hölgy észlelte az elé féktávolságon belül behaladó járművet, ezért 10 méterrel az ütközés helye előtt vészfékezett, azonban 55 kilométer/óra sebességre lassuló autója homlokfali részével frontálisan nekiütközött a még mindig 120 kilométer/óra sebességgel felé sodródó autó bal első sarokrészének. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a vétlen jármű óramutató járásával ellentétes irányba többször megfordult, majd a bal oldali árokba csapódott, míg a vádlott autója is megpördült és a jobb oldali vízelvezető árokba zuhant. A baleset következtében a vádlott élettársának 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülései és maradandó fogyatékosságot eredményező sérülése is keletkezett. A vétlen autót vezető hölgy és a vádlott is 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.