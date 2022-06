A mezőgazdaságban a nagy terheléssel működő gépek fokozott tűzbiztonsági kockázatot jelentenek a melegebb, szárazabb időszakban, éppen ezért fontos a földeken a szabályos munkavégzés, illetve a gépek megfelelő műszaki állapota – közölte a megyei katasztrófavédelem.

A gazdálkodóknak a munkálatok megkezdése előtt gépellenőrzésen meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a traktorok, kombájnok és egyéb berendezéseik üzembiztosak. Ezekre az alkalmakra várja a katasztrófavédelem minden szezon előtt a gazdák hívását, a legalább öt gépet érintő ellenőrzéseket ugyanis a tervezett időpont előtt tíz nappal be kell jelenteni a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül, ennek egy példányát a gépen kell elhelyezni, az előírásoknak megfelelő tűzoltó készülékkel együtt. A katasztrófavédelem nem csak a munkálatok kezdete előtt, hanem szezon közben is biztosít konzultációs lehetőséget a gazdálkodók számára.

A kalászos növények betakarítását lehetőség szerint a közutakhoz és vasútvonalakhoz legközelebb eső részen kell elkezdeni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell alkalmazni. Kazlat, szérűt vagy rostnövény-tárolót robbanásveszélyes anyagok tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől kétszáz; egyéb épületektől száz; közúttól, erdőtől vagy lábon álló gabonától huszonöt; valamint magasfeszültségű, föld feletti elektromos vezetéktől húsz méter védőtávolságra kell elhelyezni.

Munkavégzés közben tilos a dohányzás, még a gépek vezetőfülkéjében is. Nem lehet olyan munkálatokat végezni a tarlón, szérűn vagy rostnövény-tároló területén, amely nyílt lánggal járhat, illetve a járműveket tilos a tarlón üzemanyaggal feltölteni. Kötelező a gépek akkumulátorának védőburkolata, illetve a kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól történő megtisztítása legalább naponta egyszer. Pihenőidőben a gépeket a táblától legalább tizenöt méter távolságra kell leállítani, ha ez nem lehetséges, akkor a tábla körül három méter széles védőszántást kell kialakítani. Szintén a földtől tizenöt méterre kell kialakítani a dohányzóhelyet is, ahol megfelelő mennyiségű víznek is lennie kell.

A szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.