Az elmúlt időszak aszályos, meleg időjárása nagymértékben kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának – tájékoztatta hírportálunkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Ráadásul elkezdődtek térségünkben a betakarítási munkák, amelyek csak fokozzák a kockázatokat.

A hétfői napon összesen tizenegy szabadtéri tűznél kellett beavatkoznia megyénk tűzoltóinak, a leégett terület teljes nagysága pedig meghaladta a huszonöt hektárt.

A hétfő legnagyobb káreseménye Martfűnél történt, ahol öt hektár tarló és tizenöt hektár gabona vált a lángok martalékává. A tűz több környező ingatlan udvarára is átterjedt, az egyikben egy fából készült tároló égett le, melyben egy gázpalack felrobbant. A nyári időszakban is fontos kertünk gondozottságának megőrzése, hiszen ha az elhanyagolt, gazos, akkor a lángok pillanatok alatt átlegelhetnek az udvarra – mint jelen esetben –, és akár házaink is veszélyben lehetnek. Rendszeresen vágjuk a füvet és ne tároljunk nagy mennyiségben növényi hulladékot a kertben, a megóvni kívánt épületeinket pedig védjük akár szántással, akár azzal, hogy megtisztítjuk a környezetüket.

Ha gyalog vagy bármilyen járművel közlekedünk, ne dobjuk el a cigarettacsikket, mert az a száraz aljnövényzetre hullva nagyon gyorsan tüzet okozhat. Az üvegből készült italos palackokat se dobjuk el, mert amellett, hogy környezetszennyező, az üveg szétszórja a napsugarakat a maga körül és átforrósítja a mellette lévő területet, ami szintén tűz forrása lehet.

Fotó: Tiszafüred HTP

A nyár kedvelt időtöltése a bográcsban történő főzés és a grillezés, de ha a biztonságos tűzgyújtás szabályait nem tartjuk be, ezek a kedvelt időtöltések könnyen rémálommá válhatnak. Mindezt saját kárán tanulta meg hétfőn az a poroszlói lakos, aki begyújtott a bográcsa alá, ám a tűz elterjedt az udvaron és négyszáz négyzetmétert égetett le, benne egy személyautó is. Ilyen időjárási körülmények között körültekintőnek kell lennünk a szabadtéri sütés-főzéssel, az alábbiak figyelembevételével: