A zagyvarékasi Életjel Mentőcsoport Önkéntes Tűzoltóság a Magyar Falu Program keretében szerzett be egy nehéz műszaki mentő szert, melynek révén az egyesület újabb képességekkel gazdagodott – tájékoztatta hírportálunkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

Az MAN típusú, teljesen felmálházott szert az ausztriai Sankt Gallen tűzoltóitól vásárolták meg, akiknél az egyesület tagjai egy kétnapos képzés keretében ismerkedtek az új gépjárművel és annak felszereléseivel. Habár az autót 1995-ben gyártották, csupán negyvenezer kilométert futott az eltelt közel három évtized alatt, így műszakilag kifogástalan állapotnak örvend.

A járművet egy 270 lóerős motor mozgatja, amely egy automata váltón keresztül hajtja meg mind a négy kereket. Felszerelései között minden megtalálható, amely a műszaki mentések során elengedhetetlen; többek között ugrópárna is. A jármű különlegessége a hátulján található, öt tonna teherbírású daru, amely emelőkosárral is rendelkezik, így szükség esetén magasból mentő szerként is funkcionálhat. Emellett található rajta egy 30 kW teljesítményű áramfejlesztő és egy hét tonna teherbírású csörlő is.

Turi László, az egyesület elnöke elmondta, hogy az M4-es autóút megyei szakaszának megépítése indokolta a gépjármű beszerzését, hiszen egy gyorsforgalmi út nagyobb baleseti kockázatot jelent. Az M4-es Zagyvarékas mellett is elhalad, így a szer az autóút közvetlen közelében állomásozik, ezzel növelve a reagálóképességet. Az elnök hozzátette, hogy tudomása szerint öt nehéz műszaki mentő szer van Magyarországon rendszerbe állítva, ezek között pedig a frissen beszerzett gépkocsi a legnagyobb.