Helyszíni mérések alapján hétszázötven hektárnyi terület égett le Tiszafürednél, ahol még kedd délután kapott lángra az aljnövényzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban – tájékoztatta hírportálunkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tűz szerda délután elérte Kócsújfalu térségét, több ház is veszélyben volt, de ezeket a tűzoltók sikeresen megvédték, így lakosságvédelmi intézkedésre sem került sor. Emellett egy napraforgótáblát is elértek a lángok, de a tűzoltók itt is sikeresen vették fel velük a harcot. A munkálatokat az erős szél nehezítette.

A sűrű füst miatt a közeli 33-as számú főutat is le kellett zárni.

A jelentős igénybevétel miatt a helyszínen szükség volt még a kazincbarcikai és hevesi hivatásos, valamint a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók segítségére is.

Az éjszaka folyamán egy 12 körbálából álló kazal gyulladt meg a leégett területen, ezt követően azonban csillapodott a szél és az egységek az izzó gócokat felügyelték, illetve oltották.

A katasztrófavédelem munkáját a helyi önkormányzat is segítette, amely egy vízszállító teherautóval locsolta át Kócsújfalu tűzhöz legközelebb eső utcáját. A helyszínen vannak a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai is, akik a drónos felderítés mellett magaslatokról figyelik az esetlegesen fellobbanó lángokat, illetve szintén biztosítottak egy vízszállító teherautót a területek átlocsolására. Emellett négy erőgép is volt a helyszínen, melyek tárcsázással gátolták meg a tűz terjedését.

Tiszafüredről, Karcagról, Hajdúszoboszlóról, Hajdúböszörményből, Debrecenből, Tiszaújvárosból, Egerből és Szegedről összesen tíz tűzoltóegység dolgozik a helyszínen, melyek a felügyeleten túl a leégett terület széleit locsolják be.