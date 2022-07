Mintegy kétezer hektáron lángolt az erdő a szlovéniai Karsztvidéken, az oltási munkálatokban péntek óta az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis tizenhárom katonája is részt vett – számolt be róla a Honvedelem.hu szakportál. A helyszínre ezer helyi tűzoltó vonult ki a szlovén hadsereg egységeivel együtt, miközben több nemzet is felajánlotta segítségét a tűz megfékezéséhez. Ez volt az eddigi legnagyobb tűz Szlovénia történetében, egyben a legsúlyosabb eset az utóbbi 20 évben.

Egy merítéssel 2500 liternyi vizet képesek az érintett területre szórni

Forrás: Honvedelem.hu

Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis két Mi-17 típusú helikoptert küldött a térségbe. A forgószárnyasok az úgynevezett „Bambi-bucket” segítségével egy merítéssel 2500 liternyi vizet képesek az érintett területre szórni, ami kimagaslónak számít. A szolnoki katonák az elmúlt napokban összesen közel 29 órát repültek és 195 ballonnyi vízzel oltották a tüzet.

Szerencsére hazánkban idén még nem kellett hasonló feladatokra bevetni a Magyar Honvédség erőit, azonban megnyugtató a tudat, hogy egy esetleges éles helyzet során katonáink képesek megvédeni a lakosságot egy hasonló vészhelyzet esetén.