FRISS – 15:32:

Az esettel kapcsolatban hírportálunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot. Méhes Dóra kommunikációs szervező röviden úgy tájékoztatott: a helyszínre két mentőautót és egy mentőhelikoptert riasztottak. A gyermek életét sajnos a hosszas újraélesztés ellenére sem lehetett megmenteni. A körülmények tisztázása a hatóságok feladata – tette hozzá.

Korábban írtuk:

Egyre nagyobb tömeg verődik össze a jászapáti orvosi rendelő előtt, ahová két mentő- és egy rendőrautó is érkezett. A szemtanúk elmondása szerint egy öt hónapos kisbaba lett rosszul, akinek az életéért ezekben a percekben is küzdenek. Egyesek úgy vélik, leeshetett az ágyról, és az ütés következtében létfontosságú szervei sérülhettek meg. A helyiek megdöbbenve állnak az eset előtt, melynek súlyosságát mutatja, hogy időközben mentőhelikoptert is hívtak, mely a piactéren szállt le.