Ismét elképesztő jelenetsoroknak lehetünk szemtanúi a Budapesti Autósok Közössége legújabb videójában. Mint írják, az eset az M4-es úton történt, július 9-én, szombaton. A kamerás autó sofőrje feleségével és kutyájával együtt vidáman utaztak, amikor hirtelen megelőzte őket egy sötét színű Kia, ami tartósan a belső sávba maradt. Majd a távolban hirtelen kiment a külsőbe, ekkor látszódik, hogy miért is döntött hirtelen úgy, hogy inkább – helyesen – jobbra tart.

Egy Opel Astra ugyanis nagy sebességgel hajtott vele szembe a belső sávban.

Röviddel ezt követően egy piros BMW is megelőzte a kamerás autót, ők is szerencsésen kerülték el az ütközést a szemben érkező járművel. Az eset kapcsán értesítették a rendőrséget is.