A vádlott újbóli vallomására került sor csütörtökön a Szolnoki Törvényszéken abban a büntetőügyben, melyben a megyei főügyészség emberölés előkészületének bűntettével vádol egy tiszaroffi férfit. Az illető – a vád szerint – arra készült, hogy lelövi volt élettársát és a férfit, aki miatt a nő elhagyta őt.

Míg dr. Nádor Zoltán bíró, valamint a vádhatóság képviselője személyesen, addig a vádlott a Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézetből, ügyvédje pedig a kocsijából telekommunikációs eszközön keresztül vett részt a büntetőper csütörtöki tárgyalásán.

A vádirat szerint a 46 éves férfi tavaly márciusban az egyik fővárosi büntetés-végrehajtási intézet fogvatartottja volt, amikor párja telefonon szembesítette azzal, hogy megszakítja vele a kapcsolatát, mert már mást szeret.

A féltékeny férfi nem tudott uralkodni érzelmein.

Miután letette a telefont, többször hangoztatta az intézet falain belül, hogy valamilyen módon fegyverhez jut, majd pedig lelövi volt élettárását és annak új párját, a holttesteket elássa, elégeti, majd magával is végez.

Nem sokkal ezután a férfi fogvatartotti kényszerintézkedését nyomkövető eszköz-használatra enyhítették, ezért 2021 áprilisában hazatért Tiszaroffra. A hazaköltözését követő napokban több helybéli ismerősét megkérte, szerezzenek neki lőfegyvert, mert le akar számolni volt élettársával és a nőt elhódító férfival. Elszántságában még azt is felajánlotta egyik barátjának, hogy neki adja tiszaroffi házát a fegyverért és a lőszerekért cserébe. Kérését azonban senki nem teljesítette.

A vádlott többször meg is jelent annál a tiszaroffi háznál, ahová volt élettársa elköltözött. Ezen alkalmakkor azzal fenyegetőzött, hogy először vetélytársával végez, hogy a hölgy lássa, amint meghal a férfi, akiért elhagyta őt.

A vád szerint tavaly április 13-án kést fogott volt élettársa új párjára, és megöléssel fenyegette, de végül letette azt. A következő hetekben pedig többször is megfenyegette a párt azzal, hogy megöli őket. Egy alkalommal azt mondta, hogy apja fegyverével végez majd velük, ami komoly félelmet keltett bennünk, mert a községben ismert, hogy a vádlott apja hajdanán kétszer is belelőtt a barátnőjébe, amiért az el akarta hagyni, és a pisztollyal egy rendőrt is megsebesített.

A csütörtöki tárgyaláson a férfi majd’ egy órás monológban ecsetelte, hogy részéről nem volt tervezve, hogy gyilkolni fog.

Sőt, a párját és annak új élettársát mindenben segíteni kívánta. Azelőtt azonban értetlenül állt, hogy a pár, illetve több tiszaroffi személy, de még hajdani cellatársai is arról az emberölési szándékáról vallottak, melyeket megosztott velük.

A főügyészség vádiratában fegyházban letöltendő szabadságvesztés kiszabására tett indítványt, illetve arra, hogy a bíróság a többszörösen büntetett előéletű vádlottat zárja ki a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből. A bíróság a tárgyalást október végére napolta el.